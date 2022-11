EUTANAASIA ⟩ Meego Remmel: inimese elu ja surm ei ole poliitiliste valijate võitmiseks

Koos arstidega on kristlased ja vaimulikud just need, kes surma teemaga süvitsi on läinud. See on ka põhjus, miks nad konservatiivsemad on. Inimesed, kes ei mõtle surmale nii palju, ütlevad tihtipeale: ah, las haiged surevad ja teevad oma enesetapud ära. See tuleb kasvõi tänavaküsitlustest selgelt välja.