Tänasest Postimehe uudisloost selgub, et Eestis on tuhandeid inimesi, kes peaksid saama ühtekokku sadu tuhandeid eurosid hüvitist. Kuna aga Haigekassal pole inimeste pangakontot, võivad nad oma rahast lihtsalt ilma jääda. Haigekassal on selge ootus ja vajadus andmevahetuse lihtsamaks tegemisele.