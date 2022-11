Juhtkiri ⟩ Poliitikud veiderdavad ega taha erakondade rahastamise järelevalvele hambaid suhu panna

Kolmandaks tuleb muuta erakonna sidusorganisatsiooni definitsiooni. Kõigil suurematel erakondadel on olemas erakonnatööga, tihti ka kampaaniatööga seotud sidusorganisatsioonid, kuid neid kontrollida ei saa. Kui ERJK 2011. aastal ellu kutsuti, siis määratleti sidusorganisatsioon sellega, et erakond on selle asutaja või liige. Tagajärg on see, et ükski erakond formaalselt endaga seotud fondis või koolituskeskuses ei osale, aga tegelikult need toimivad ERJK kontrolli vältides.

ERJK on olnud kohtus edukas juhtumite puhul, kus erakonna kampaania huvides on kasutatud avalikke vahendeid – tüüpiline näide on poliitilised reklaamid omavalitsuste rahastatud väljaannetes. Kuid siingi peaks ERJK saama ajaga kaasas käia, mitte piirates sellist avaliku ressursi kasutamise keeldu kitsalt kampaaniaperioodiga.

Poliitilise demagoogia tüüpnäide on see, et üksikprobleemide lahendamisest keeldutakse, kuna keegi tahab muuta kogu süsteemi – kaunisõnaliselt ja täie demagoogiaga! Lõpetatagu see jutt, sest ERJK tegevusmudel on end igati tõestanud, mingeid suurmuudatusi pole vaja. Konkreetsed ja selged asjad tuleb korda teha, ja kiirelt – enne valimisi.