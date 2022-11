Mari Tammar ⟩ Abi ei vaja ainult enneagsed lapsed, vaid ka nende vanemad

Poolteist aastat tagasi viibisin ise enneaegse lapsega Ida-Tallinna keskhaiglas (ITK). Usun, et iga pere lugu ja kogemus on erinev ning suuri üldistusi ühe loo põhjal teha ei saa, samas annab see siiski mõtteainet, kas ja kuidas saaks paremini.