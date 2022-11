Aivar Sõerd ⟩ Riigieelarve baasseadus vajab uuendamist

Riigikontroll on samuti oma viimastes riigieelarve täitmist kajastavates auditites öelnud, et tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminek pole seatud eesmärke täitnud. Kuigi mõningaid samme on olukorra parandamiseks rahandusministeerium teinud, toob riigikontroll viimases auditis esile asjaolu, et tegevuspõhisel eelarvel ja selle täitmise infol pole tarbijaid. Ministeeriumid ja valitsus teevad endiselt otsuseid majandusliku sisu järgi liigendatud eelarvest lähtuvalt.