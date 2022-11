Maarja Pild ⟩ Ajakirjandusel peab säilima õigus tundlikel teemadel rääkida

Seejuures on meenutatud eri juhtumeid, mis tekitasid avalikkuses vastakaid tundeid. Olgu selleks Aivar Mäe, Marti Kuusiku või Martin Halliku kaasuse käsitlemine. Mihkelsoni juhtum on neist ilmselt kõige keerulisem, sest mängus on lapsed. Kas viimaste aastate meediakajastus viitab sellele, et ajakirjandus ei saa tundlike materjalide käsitlemisega hakkama? Kas tõesti tuleb riigil sekkuda ning kehtestada teemad, millest ajakirjandus peab vaikima?