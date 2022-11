Kaarel Ots ⟩ Mis on kiire elukalliduse põhjuseks?

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva on tabavalt öelnud, et maailm reageerib kriisidele, nagu 8-aastased mängivad jalgpalli. Oleme enam kui kümne aasta jooksul olnud tunnistajaks paljudele kriisidele: finants-, võla-, tervise-, tarneahela-, tööjõu-, keskkonna-, energia-, julgeolekukriis. Tekib küsimus, kas kriisidekobara tekkimisel on oma osa laiemal juhtimiskriisil ja kas kõik need sündmused on olnud mustad luiged – ootamatud, haruldased ja suure mõjuga – või oleks nendeks saanud valmistuda?