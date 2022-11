Inimene, keda ma küll nimepidi tean, kuid kunagi pole ihusilmaga näinud, saatis mulle tänavu suvel mõned netisõnumid. Ta ütles, et ärkas vastu hommikut kauge äikese peale ja lootis, et sõda on nüüd Eestissegi jõudnud. Mõistes, et kõmistab siiski kõigest kõu, olla kirjutaja tundnud suurt pettumust.