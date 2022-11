Mari Agarmaa ⟩ Ühistulise laenutegevus on Eestis kestnud pikka aega

Viimasel ajal on hoiu-laenuühistud saanud palju negatiivset tähelepanu ja aktuaalseks on muutunud hoiu-laenuühistute järelevalve ning tagatiste suurendamise küsimus. Sellised muudatused teevad hoiu-laenuühistud rohkem pankade sarnaseks, kuigi ajalooliselt on ühistulise tegevuse eesmärk olnud erineda pankadest, tehes kapitali kättesaadavaks neile, kes pangast laenu ei saa.