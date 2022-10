VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Meelis Oidsalu: Ühendriikide sõjaline operatsioon Afganistanis venis nagu tatt

Kui Donald Trump 2018. aastal teatas, et USA alustas rahuläbirääkimisi Talibaniga, asus see terrorirühmitus nii Afganistani valitsust kui ka armeed vägivaldselt töötlema, et valmistada ette tulevast võimule naasmist. Fookuse toimetaja Meelis Oidsalu annab ülevaate Ühendriikide militaarteadusajakirjas Parameters hiljuti avaldatud artiklist, mille autor Thomas F. Lynch teeb Afganistani sõja lõpetamisest kriitilise kokkuvõtte.