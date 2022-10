Maarja Vaino ⟩ Ka päästja vajab kaitset

«Tõde ja õiguse» II osas on episood, kus koolidirektori Mauruse tütar Ramilda küsib koolipoiss Indrekult, kas too oleks olnud nõus talle oma verd loovutama, kui see peaks Ramildal aitama terveks saada. Ramildasse armunud Indrek hüüab seepeale: «Iseenesestki mõista oleksin ma kõigega nõus olnud. Laske täna või ükskõik millal mu veresooned avada ja võtke sealt niipalju kui teil vaja, mis seal veel küsida!»