Paul Nurk ⟩ Osa mobilisatisoonipõgenike tuleks vastu võtta

Tähelepanu teritas ülevaatlik Postimehe mõttekoja artikkel «Terras: Vene desertöörid ohustavad Eesti ja terve Euroopa julgeolekut», kus saavad Riho Terrase kõrval sõna Endel Talvik, Siim Kiisler, Peeter Liinsoo, Lauri Läänemets ja Timur Sagitov (PM 29.09). Tegu on kahtlemata keerulise ja ajakriitlise küsimusega, aga ka siin ei peaks kasutama lihtsaid ja äärmuslikke lahendusi, mis vaatamata kõlavale ja näivalt jõulisele positsioonile jäävad sisus paindlikumatele lahendustele alla.

Põgenike vastuvõtmise vastased viitasid, et Eesti ja Euroopa ei tuleks toime «massilise piiriületusega» (Terras, Liinsoo). Põgenike vastuvõtmise pooldajad märkisid, et tuleks teha selge valik, keda võtta ja keda mitte (Sagitov, Kiisler). Need seisukohad ei välista teineteist aga kuidagi. Kui võtta vastu valitult ja vähe, siis ei peagi riigisiseselt tegelema massilise põgenikelainega.