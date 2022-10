Jüri Kotšinev ⟩ Venemaa kui nähtus ei kao maailmkaardilt kuhugi

Hoopis teine küsimus on see, milliseks kujuneb olukord Venemaa ja nn kollektiivse lääne vahelistes suhetes pärast otsese lahingutegevuse lõppu Ukraina rinnetel. Selge on see, et Venemaa kui nähtus ei kao maailmakaardilt mitte kuhugi. Kiiret lahendust vastasseisule Venemaa ja lääne vahel ei tule. Mõttetu on loota, et Putini kõrvaldab tema lähikond ja koos sellega lakkab olemast praegune Venemaad valitsev režiim.