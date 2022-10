TOOMAS ALATALU ⟩ Putin käitub kui Rooma keiser Nero

Sõda Ukrainas venib, laieneb ja süveneb. Peaosa selles on mõistagi ettevõetu vallandanud Vladimir Putinil ja tema Kremli kamariljal, ent nemadki muutuvad ja drastiliselt. Kogu maailma silme ees. Pealegi oli Kremlis kõik algusest peale kavandatud kui protsess, mille kohustuslikuks koostisosaks oli propaganda live-teleshow. Seda oma rahvale, kes juba aastakümneid istub igal õhtul truult vilkuva ekraani ees selmet käia vahel välismaal, et kuuldut-nähtut oma silmaga kaeda. Ent välismaadki on harjutatud jälgima telekanali Rossija kaudu teadmaks seda, mis parasjagu on pähe karanud enda jutu järgi pea alati kõikidest pahadest ümbritsetud Moskval. Lisagem sedagi, et kõik teleekraanil Putini suust kõlav on hiljem loetav kremlin.ru internetileheküljel.