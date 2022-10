Andrei Kuzitškin ⟩ Elada Euroopas ja armastada Putinit pole veel kuritegu, kuid on juba provokatsioon

Kõigepealt räägin loo oma vanast sõbrast, kellega tutvusime juba Tomskis. Tema nimi on Oleg, ta töötas pikka aega Indias suures IT-ettevõttes, seejärel kolis Saksamaale, kus elab juba kolm aastat ja õpib ühes Saksamaa ülikoolis. Seejuures on Oleg Putinile erakordselt lojaalne, toetab kirglikult tema poliitikat ja sõda Ukrainas. Ta vihkab Zelenskõid, keda nimetab narkomaaniks, ta põlgab ukrainlasi ega näe selles midagi halba, kui kõik «ukronatsid», nagu Oleg Ukraina kaitsjaid nimetab, hävitatakse. Oleg nimetab tsiviilisikute hukkumist Ukrainas «sõja vältimatuteks kuludeks» ja väidab pidevalt, et Ukraina pagulased on kas parasiidid, kes tulid Euroopasse tasuta puhkama, või diversandid, kes ohustavad vastuvõtva riigi julgeolekut. Hiljutist sabotaaži Saksamaal raudteel peab Oleg ukrainlaste sissisõja alguseks Euroopa vastu. Olegi kindla veendumuse kohaselt vallandas sõja Ukrainas USA, kuid Putin võidab kindlasti, sest on vaja lõpetada Ameerika hegemoonia ja luua uus maailma mõjukeskus Venemaa, Hiina, India ja araabia riikide näol. Oleg usub Euroopa Liidu peatsesse kokkuvarisemisse ega näe Venemaal ainsatki(!) probleemi. Kui soovitan Olegil mitte oodata katastroofi Euroopas, vaid end kiiresti Venemaale põgenedes päästa, teatab ta uhkelt, et tema missioon on Euroopa päästmine. Kui külmunud ELi riikide elanikud talvel oma valitsusi kukutama tulevad, tahab Oleg olla revolutsionääride esirinnas. Tema unistus on Euroopa, kus valitsevad venemeelsed poliitikud, odav gaas on tema jaoks aga olulisem vabadusest ja kogu Ukrainast.