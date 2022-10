Keeleinstituudi jakobiinid tühistavad eesti kirjakeelt

Prantsuse revolutsiooni ajal oli jakobiinide viha kehtiva korra vastu nii suur, et nad kukutasid isegi kalendri: andsid kuudele ja nädalapäevadele

uued nimed ning muutsid ära nende algused ja pikkused. Eesti Keele Instituudi (EKI) kirjakeelereform tundub olevat kantud samast paatosest, kuid on sisu poolest veelgi revolutsioonilisem.

Nimelt leiavad keeleinstituudi ideoloogid, et keelt pole vaja üldse korraldada, see saavat suurepäraselt ise endaga hakkama. EKI tööka pere ülesandeks jääb lihtsalt koguda internetist kokku kõik, mida inimesed on sinna sisse toksinud, ja esitada see kirjakeele pähe. Keelekorraldusest loobumine olevat vajalik selleks, et keelekasutajad ei peaks tundma end alaväärsena, kui ei oska õigesti kirjutada või kõnelda. Kui normi ei ole, siis keegi ei eksi.

Õieti ei ole päris selge, mis see EKI tegevuskava päriselt on, sest erinevatele auditooriumidele on oma eesmärke esitatud eri aegadel eri viisil. Ei saa aru, kas uus õigekeelsussõnaraamat (ÕS) ikka ilmub või ei ilmu, ja kui ilmub, kas lahustatuna nn Sõnaveebis või tuleb ka nupp, millega kasutaja saab ÕSi siiski muust materjalist esile kuvada. Ja kui see nupp ka tuleb, siis millist infot uus ÕS üldse sisaldab.