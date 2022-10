Eesti maapõues on peidus mitmeid rohepöördeks vajaminevaid ressursse, mille ekspluateerimine tänase uuritustaseme juures on võimatu. Maavarauuringud on aeganõudvad ning esimestest analüüsidest töötava kaevanduseni läheb üldiselt 10–20 aastat. Kaevandamine nõnda, et tegevus oleks majanduslikult tulus, häiriks keskkonda minimaalselt ja oleks ka kohalikule kogukonnale vastuvõetav, on keerukas, kuid mitte võimatu.