Raimond Kaljulaid ⟩ Venemaa kodanikel on kohalike valimiste kaudu mõju riiklikule poliitikale

Hiljuti peetud vaidluses, kas Venemaa kodanikel peab olema õigus osaleda Eesti kohalikel valimistel, kuulis päris tihti väidet, et kohalikel valimistel osalemine ei anna võimalust mõjutada riiklikku poliitikat, mille üle otsustatakse riigikogu valimistel. See on otsene vale. Venemaa kodanikel on läbi kohalike valimiste loomulikult mõju ka riiklikule poliitikale.

Hetkeseisuga tundub, et Venemaa kodanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse ära võtmise küsimuses on vaherahu. Isamaa esitatud vastav eelnõu on menetluses, kuid selle eelnõu puhul on ilmne, et tekib vastuolu põhiseadusega. Põhiseaduse muutmist pole keegi algatanud. Aega põhiseaduse muutmiseks ei pruugi enam selles koosseisus olla. Kui otsus jääb praegu tegemata, siis ei pruugi olla võimalik seda teha enne järgmisi kohalikke valimisi. Ühesõnaga, vaieldi ja kakeldi, nii et suled lendasid, aga esialgu ilma selge tulemuseta, mis vist ei ole poliitikas esmakordne selline juhtum (meenutagem, kui palju kordi on räägitud presidendivalimiste korra n-ö korda tegemisest).