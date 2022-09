NÄDALA PERSOON ⟩ Ragnar Kond: Läti valimistel on vastamisi ida ja lääne suund

Täna on Lätis üldvalimised. Neljapäeva lõuna ajal astus Ragnar Kond Riias Läti Seimi hoonest välja, ühes käes kaamerajalg ja teises mikrofonistatiiv. Peale selle seljakott kaameraga. Tibas seenevihma. Ta sättis kaamera paika ja seejärel astus mikrofoni ette ning ütles lühikese lause, mis sobitub hästi õhtustesse teleuudistesse ja näitab vaatajale, et reporter on tõepoolest Riias kohal. Kond lausus kaamerasse, et Läti parlamendis käib viimasel istungipäeval kibe töö – seadusandjad püüavad veel enne volituste lõppu võtta vastu nii palju seadusi kui vähegi võimalik.