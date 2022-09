Mina arvan, et sõda võib kesta veel väga kaua. Kui venelased suudavad viia uut kontingenti Ida-Ukraina aladele, on neid võimalik hoida seal pikka aega. Kui ei toimu rinde kokkukukkumist nagu Harkivis.

On küll terve rida põhjuseid, miks Vene mobilisatsioon ebaõnnestus. Ja kõige lihtsam põhjus on see, et Venemaa sisuliselt likvideeris aastatel 2008–2009 oma mobilisatsioonisüsteemi ja läks üle professionaalsele armeele. Seetõttu suurt logistilist väljaõppesüsteemi, mis venelastel enne seda oli, enam ei ole, ning väga palju sellest, mis Vladimir Putin otsustas, tuleb käivitada jalapealt. Ja seal on kindlasti praegu tohutult palju kõikvõimalikku segadust.