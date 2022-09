JUHTKIRI ⟩ Gaseeritud Läänemeri

Samas, meelde tuletajatel endil tekib sellest hea tunne. Aga Nord Streami maagaasijuhtmete kohalt võib Eesti tõepoolest nentida: me ju ütlesime, aga teie ei kuulanud.

Ütlesime seda, et pole hea sõltuda Vene kütusest. Ütlesime ka seda, et maagaasitorud Läänemere all on oht keskkonnale. Mõlemad hoiatused on nüüd tõeks osutunud, kui plahvatused on lõhkunud nii Nord Stream 1 kui ka Nord Stream 2 torujuhtmed ja suures koguses maagaasi Läänemerre lasknud. Nii et nagu kõik sellised rõõmud, on seegi tegelikult õõnes – kahjustada saanud Läänemeri, mille tervisega niigi kõik korras pole, moodustab ju osa meie enda elukeskkonnast.

See, kas ja millal torujuhtmeid parandada saab, on praeguse seisuga segane – asjatundjate hinnangul võib nende lähem uurimine saada võimalikuks alles nädala-paari pärast. Seega võib juhtuda, et torud jooksevad lihtsalt gaasist tühjaks, enne kui tööd alustadagi saab. Postimees leiab, et sellisel juhul polegi mõtet neid parandada: las jäävad seisma inimliku kergemeelsuse järjekordse mälestusmärgina.

