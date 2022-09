Jüri Kotšinev ⟩ Idabarbarite sõjataktika ei ole muutunud

Ei maksa seda kõike ajada mongolite ja tatarlaste kaela, kes venelased 13. sajandil enda alla vallutasid. Mongolid olid mõistagi julmad, kuid nende julmuses oli alati ratsionaalsus. Linnad põletati maani maha ja elanikkond hävitati siis, kui see või teine linn osutas vastupanu. Selleks et mitte siduda elavjõudu, jättes vallutatud linnadesse garnisone, hävitati sellised linnad sootuks. Kui linn andis vastupanu osutamata alla, polnud see tulevikus ohtlik ja ta jäeti hävitamata, maksustades kohalikud asukad.