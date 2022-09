Ain Kalme ja Madlenne Timofejev ⟩ Kui kõrge elektrihind on vältimatu, tuleks see nii ka välja öelda

12 aastat tagasi liitus Eesti koos teiste Balti riikidega Nord Pool Spoti (NPS) elektribörsiga, et pääseda ligi ühtsele ja efektiivsele elektriga kauplemise turule, kus juba toimetasid Põhjamaad, Saksamaa ja Inglismaa. Asjaolu, mis just praegu poliitikutele, tarbijatele ja enamikule ettevõtjatele suurimat meelehärmi teeb, on see, et hind kujuneb elektribörsil nn ühtse hinna (ingl uniform price) mudeli järgi. See tähendab, et kõigile pakkujatele makstakse ühtset hinda ja selle hinna määrab oksjonil pakkumiste pingereas viimase pakkuja kõige kõrgem hind. Näiteks: kui nõudluse rahuldamiseks on vaja 10 tootjat, kellest 9 pakuvad elektrit hinnaga 30 EUR/MWh, aga viimane hinnaga 500 EUR/MWh, siis saavad kõik tootjad müüa elektrit hinnaga 500 EUR/MWh. Mäletame kõik hästi, et mõne nädala eest oli ühel tunnil turuhind 4000 EUR/MWh, mis NPSi reeglite järgi oli ka hinnalagi.