Mõni aeg enne seda sattusin silmama, kuidas Tallinnas Vabadussõja võidusamba treppidel taidles koliseva rulaga poisike. Näitasin talle sealsamas rippuvaid silte, mis visuaalselt selle tegevuse keelavad, nii et aru peaks saama ka riigikeele mittevaldajad. Lisasin põhjuse, mille nimi on hauarahu langenutele (olgugi et selles paigas ei ole reaalseid haudu, küll aga monument, millega mälestatakse meie vabaduse nimel sõjas hukkunuid, miska meelelahutus selle juurde ei sobi, kui on vaja kellelegi puust ja punaselt selgeks teha). Kas ta sellest aru sai, on iseasi, aga vähemalt oli noorukil nii palju oidu, et ta ei vaielnud ja minu nähes edasi ei sõitnud.