Reklaam poliitikuga läks otsesõnu metsa

Esmapilgul paistab, et Isamaasse kuuluva Metsoja osalus on täiesti süütu, sest reklaam kutsub inimesi metsa tulema. Kuid nagu näitab tänane Postimees, on oluline reklaami taust, sest metsarahva päeva korraldab peamiselt metsatööstureid ja suurmetsaomanikke esindav Eesti Metsaselts ning seda toetab rahaliselt keskkonnainvesteeringute keskus (KIK). Ent Metsoja juhib riigikogu keskkonnakomisjoni esimehena Eesti metsapoliitikat, mille üks osa on ka KIK, mille nõukogu üheksast liikmest neli määrab ametisse riigikogu keskkonnakomisjon.

Seega on tegemist selge huvide konfliktiga. Peab ju keskkonnakomisjoni esimees olema – mitte üksnes näima – neutraalne arbiiter eri huvigruppide vahel. Metsoja võib ju väita, et ei saanud reklaami eest raha, aga selge sõnum on antud sellegipoolest, kelle paadis riigikogu keskkonnakomisjoni esimees on. Metsandus pole mingi süütu valdkond, seal ringlevad ikkagi miljonid eurod – järelikult on mängus mõne lobigrupi suured huvid.