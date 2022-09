VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Meelis Oidsalu: Eesti julgeolek sõltub püsimisest NATO hääleka piiririigina

Venemaal on endiselt Läänemere piirkonnas olulised merelist liikumisvabadust piiravad võimed ja kuigi Ukraina sõda on meie idanaabri sõjalist usutavust tugevasti kärpinud, on neil regioonis arvestatav mereline kohalolek. Eriti silmas pidades Läänemere riikide merelisi võime- ja koostööpuudujääke ning õhukaitselünki.