NÄDALA PERSOON ⟩ Katrin Lust: mind on tihti mõeldud monstrumiks

«Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust: Mul on algusest peale olnud iseendaga kokkulepe, et võtan teha ainult selle teema, mille puhul tunnen, et kurat, selle suli püüame kinni.

Nagu paljud nähtused viimasel ajal siin maailmas, nii lööb ka Katrin Lusti saade «Kuuuurija» inimesi kahte leeri. On neid, kes teda ja seda kirglikult vihkavad, ja on neid, kes teda ja seda südamest armastavad. Ent fakt on see, et Lust ja tema saade on Eesti teleekraanidel selgelt teistest eristuvad. «See on okei, kui oled teistsugune,» ütleb ta.