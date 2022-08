Ants Frosch ⟩ Süvariik ja parditest

Süvariik on seega salajane (mitteavalik) valitsusametnike võrgustik, mis tegutseb seadusüleselt ja mõjutab demokraatlikult valitud valitsuse poliitikat. Süvariik kasutab avalikku võimu, olles ise samas kontrollimatu. Kümnendeid tagasi oleks prokurör sedasorti tegevust kokkuvõtvalt kirjeldanud kui «valesti mõistetud teenistuslikku huvi». Kui mitte veelgi karmimalt. Praeguse õigusruumi punane joon süvariigile on oluliselt kaugemal, see on esitatud Karistusseadustiku paragrahvis 255 kuritegeliku ühenduse kriminaliseerimise läbi. Arvestades konspireerimisoskust, sidemeid justiitssfääris, otsuseprotsessi ja vastutuse hajutamist kollektiivsete otsustega (komisjonid, nõukogud), ei ole tõenäoline, et selline süvariigi mugavusseisundile ohtlik olukord Eestis tekkida saaks. Paraku pole see ka välistatud. Itaalia demokraatia on aga sedasorti probleemi pidanud ületama seoses vabamüürlaste looži P2 tegevusega 1970–1980ndatel aastatel, mis lõppes riigi alustalasid raputava skandaaliga.