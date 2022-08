Toomas Toomsalu ⟩ Quod licet Sanna ehk mis on lubatud Sannale...

Ei midagi uut siin päikese all, võiks Soome peaministri Sanna Marini pillerkaariskandaali valguses esmalt nentida. Ka Eesti lähiajaloost on võtta samalaadne juhtum: aastal 2006 puhkenud skandaal, mis meedias ristiti Kadriorgiaks. Nimelt selgus, et toonase riigipea Arnold Rüütli lapselapsed korraldasid Kadrioru lossis pilgareid. Noored võtsid napsi, tõmbasid vesipiipu, ilmselt lõid ka tantsu ning tegid muidki tempe, mida ülemeelikus tujus teismelised ikka teevad.