Aimar Ventsel ⟩ Venemaa ja euroopalikud väärtused

Mis siis juhtus? Sel päeval avaldasid TASS ja muud Venemaa infokanalid lühikokkuvõtte Ukraina president Zelenskõi intervjuust Washington Postile, milles ta nõudis, et läänemaailmas ei antaks enam sissesõidu-, elamis- ja turismiviisasid Vene Föderatsiooni kodanikele ning olemasolevad viisad tühistataks, juba ELis või teistes lääneriikides elavad Venemaa kodanikud saadetaks tagasi Venemaale. Uudise tegi karmimaks teade, et Soome kaalub turismiviisade väljaandmise lõpetamist Venemaa kodanikele ja et Eesti ei lase enam sisse Eestis välja antud Schengeni turismiviisadega Vene Föderatsiooni kodanikke.