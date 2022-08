Tõnis Saarts ⟩ Vene vähemuse nõrkusehetk ehk Eestivenelaste uus identiteet

Miks Narvas ei leidnud aset midagi Pronksiöö-laadset? Põhjusi on mitu, kuid peamine on, et vene vähemus Eestis on tänu sõjale Ukrainas seesmiselt lõhestunud, puudub erakond, kes neid ühtse blokina esindada suudaks ning Kreml oli liiga hõivatud teiste muredega, et Putini-meelsetele efektiivset propaganda- või eriteenistuslikku toetust pakkuda, kirjutab politoloog Tõnis Saarts.