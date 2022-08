Vene-Ukraina sõja kulgu on mõõdetud kahel viisil. Esiteks geograafiliselt, kaartidel, see tähendab (tagasi)vallutatud territooriumi järgi. Sõda lõpeb, kui Venemaa on saavutanud Putini rahuldamiseks piisava edu või siis on Ukraina võtnud tagasi Venemaa varasemad vallutused. Teine oluline näitaja, mida jälgitakse, on poolte kaotused. Sõda lõpeb, kui kas Venemaa või Ukraina on oma võimed ammendanud ega saa enam võitlust jätkata.