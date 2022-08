Märt Meesak ⟩ Värske ministri jutt annab signaali, et kogu koorem lükatakse ettevõtjate kaela

Tervise- ja tööministri valik tekitas niigi valitsuse suhtes usaldusküsimuse seoses vastuoluga nende enda vastu võetud lobistidega suhtlemise hea tavaga. Ilma hea tavatagi oli selge, et neutraalsust eeldav ministri ametikoht on ametiühingu kõrgeima esindajana ikka veel vanast toolist soe, kui mitte kuum, ning vaated töövõtja poole kreeni. Nüüd siis on katet kergitama hakanud ka minister ise ja tuleb välja, et kartustel on alust.

Uue koalitsiooni lubadus oli makse mitte tõsta ja maksurahu. Seda minister just hiljuti rikkus, pakkudes välja töötuskindlustusmakse tõstmise reservide suurendamiseks. Varem oli ta pakkunud välja alampalga tõusu, mis tegelikult samuti suurendab ettevõtjate väljaminekuid ja on mingis mõttes nagu valitsuse poolt määratud kõrgem maks. Uus minister on astunud juba vastuollu kahes erinevas episoodis. Ometigi on ta jõudnud minister olla vaid paar nädalat. Oh õudust, enam kui seitse kuud on ju veel minna ja mitu kriisi on ennustuste kohaselt veel ees.