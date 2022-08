Andrei Kuzitškin ⟩ Gaasitoruga mängides ärgitab Kreml Euroopa rahvaid ülestõusule

Tungides kallale Ukrainale, lasi Venemaa õhku rahu ja Ukraina linnad ning lõi puruks maailma energiaturu. Lääne demokraatiad seisid dilemma ees: jätkata Putini režiimiga kauplemist, nagu poleks midagi juhtunud, või kehtestada Venemaale karmid piirangud, sealhulgas embargo Venemaa energiaressurssidele. Kuigi loomulikult kujutas see samm ohtu majanduslikule stabiilsusele kogu Euroopa Liidus. Ja ometi on ELi riigid otsustanud Venemaa gaasist ja naftast loobuda. Kremli propaganda nimetas seda otsust endale jalga tulistamiseks. Kuid ka Euroopas leidus üsna palju skeptikuid, kes seadsid kahtluse alla kontinendi «vabatahtliku gaasiblokaadi» otstarbekuse. Arvan siiski, et Euroopa äriettevõtted on teinud panuse strateegiale, ohverdades taktika. Vääramatu jõud nimega Putin ähvardab maailma tuumasõjaga, millel on raskesti ennustatavad katastroofilised tagajärjed. Selle üleilmse äritegevuse kõiki tegevusvaldkondi hädaolukordadega mineeriva teguri kõrvaldamine nõuab pingutust ja teatud ohvreid, kuid strateegiline võit tulevikus kompenseerib praegused kaotused.