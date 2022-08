Ene Kallas ⟩ Elu on liiga pikk, et kogu aeg abielus olla

Karm elu sunnib kehtestama reegleid, selliseid, mida järgides ühiskond tervikuna ellu jääb. Just selliste reeglite kogumikuna saab käsitleda Moosese seadusi ja savitahvleid. Kristlikus traditsioonis kümmet käsku. Kõik need käsud olid väga olulised, et heebrealased jääksid kõrbes ellu. Mitte ükski neist polnud käsk käsu pärast.