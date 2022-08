Juhtkiri ⟩ Konflikt Taiwanil võib Ukrainale halba teha

USA tähelepanu koondumine vastasseisule Hiinaga on ajal, mil Ukraina toetamine on jõudnud otsustavasse järku, kõike muud kui hea uudis. Keeruline on hoida tõhusalt mitut rinnet korraga.

Kui suurt kriitikat ka ei pälvinud USA lahkumine mullu Afganistanist, näeme nüüd, et Aasia süda ei saanud enam olla vaba maailma liidri peamine valupunkt, kus oma ressursse vaevata. Tõhus saab olla ka teisiti, näitas USA äsjane täpselt sihitud rünnak terroriorganisatsiooni Al-Qaeda juhi vastu Kabulis.

Ukraina vabastusrinne võib saada Pelosi visiidist hargnevate sündmuste näol nii halbu kui ka häid uudiseid. Kõige halvem olnuks aga see, kui Pelosi oleks viimasel hetkel saba jalge vahele tõmmanud. Kuid kui USA suudab Hiinale ja maailmale tõestada oma vankumatust, siis see on kahtlemata hea.

Oht, et Hiina-USA relvatäristamine jõuab kriitilisse eskalatsioonipunkti, ei kao siiski Pelosi maandumisega Taipeis. Pinge võimalik kasv võib Ukraina Ühendriikde vaatevälja keskmest välja lükata ja halvemal juhul võib edeneda Vene-Hiina avalik sõjaline koostöö.

Meenutame, et seni on USA juhtinud Ukraina toetajate koalitsiooni, andnud relvaabi ja võtnud vastu lendliisi seaduse, mis tagab Ukrainale pikaajalise sõjalise abi. Vähetähtis pole seegi, et eelmisel nädalal võttis senat ühehäälselt vastu otsuse, mis kutsub USA välisministeeriumi üles tunnistama Venemaa terrorismi sponsorriigiks.