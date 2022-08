Jürgen Dengo ⟩ Ungari «keisri» Viktor Orbáni mõjuvõimsad otsused

Viimase kuu jooksul on Ungaris aset leidnud hulgaliselt sündmusi, millest nii mõnigi väärib laiemat rahvusvahelist kajastust. Esimest neist, millest juttu tuleb, on peetud n-ö koerakondiks: teemaks, mis visati inimestele arutamiseks ette, et selle taustal saaks vastu võtta teisi, palju mõjukamaid otsuseid, kirjutab etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia üliõpilane Jürgen Dengo.