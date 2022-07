Olev Remsu ⟩ Putinil ei ole soovi päästa Aafrika holodomorist

Ukraina dokumentalistikas olid nõukogude ajal keelatud ilmekad kaadrid – ülal helisinine taevas, all kuldne viljapõld. Niisugust värvi on Ukraina sinimustvalge. Rahvuslipp aga räägib meile sellest, et ukrainlased on teraviljakasvatusega seotud olemuslikult. Ent looduse kingitus – saagikad mustmullapõllud – võib paheliste naabrite tõttu olla ka õnnetuseks, kirjutab kirjanik Olev Remsu.