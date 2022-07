Merca ⟩ Kui emakeel on haldjakeel

​Aitjumma, Jüvä Sulõv, et võtsid üles ka võro keele koolis õpetamise teema! Mäletan, et kord lugesin ühes tükis Palu Tiidu kirjutet Lõuna-Eesti muti monoloogi. Olen toda hiljemgi mõnedel puhkudel autori nõusolekul kasutanud. Monoloog oli tegelikult kakskeelne: osalt lõuna-, osalt riigisõnaline. Naine kõneles sääl: «Nii sai minust õpetaja – emakeele õpetaja, kuigi ma õpetasin ju tegelikult isakeelt. Isamaa keelt.»

Hakkasin hiljuti Setomaa ajalehte lastejutukesi kirjutama. Imäkeeleh õks. Sihtgrupp kasvab ju tasapisi kodus, aga ega ma seda ainult oma tütretütre pärast tee – ta ei mõista ise veel lugedagi. Ma loodan, et see pakub huvi ka teistele lapsekestele. Ise kah arenen, õpin uusi sõnu mano. Noh, kas keegi lugejaist teab, kes on tsibihand või kunnamutik?