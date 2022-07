Kristo Peerna ⟩ Kuidas lahendada energiakriisi ja saada energiahinnad kontrolli alla?

Näiteks on elektritarbimine Eestis käesoleval aastal võrreldes eelmise aastaga kasvanud. See on tegelikult suur probleem ja üks hinnatõusu peamisi põhjuseid. Hinnad ei saa kukkuda, kui nõudlus püsib kõrge ning kaupa – energiat – lihtsalt ei jätku. Kahjuks on selline tarbimise kasvu trend maailmas üldine. Kas sellele leidub aga ka mingeid reaalseid lahendusi?

Üks peamine lahendus peituks kahtlemata selles, kui suurtarbijad asuksid vähendama oma energiatarbimist. Kodutarbijaid võib kiita – enamik inimesi on oma tarbimisharjumusi kohandanud või vähendanud tarbimist vastavalt elektri hinnale. Sama on teinud ka osa suurtarbijaid. Aga miks siis nõudlus jätkuvalt kasvab? Põhjus on lihtne: suures plaanis praegu paraku tarbimise vähendamise ja kontrolli all hoidmisega sisuliselt ei tegeletagi, kuna fookus on hoopis rohesertifikaatide müügil.