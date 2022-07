Werner Hoyer ⟩ Taastuvenergia annab meile vajaliku sõltumatuse

Suur osa ELi majandusest on üles ehitatud nafta ja gaasi vundamendile, mida oleme seni tarninud peamiselt Venemaalt. Nüüd on aga Euroopa sattunud talumatusse olukorda, kus suur osa tema energiavarustusest sõltub vaenulikust ja ebausaldusväärsest jõust. Sõda Ukrainas ja kaasnevad sanktsioonid tähendavad, et mitmete kaupade, näiteks metalli, toiduainete, nafta ja gaasi eksport sellest piirkonnast on kahanenud, kergitades inflatsiooni tasemeni, mida pole nähtud aastakümneid.