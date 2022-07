JUHTKIRI ⟩ Saab ka ilma Vene gaasita

Möödunud nädalal lülitati pärast hooldust taas sisse Venemaa ja Saksamaa vaheline maagaasijuhe Nord Stream 1. See töötab praegu umbes 40-protsendise võimsusega, andes seega eurooplastele omajagu maagaasi, kuid mitte just ülearu palju. Talvevarude kogumiseks on selline maht liiga väike.

Venelastele on selline tilgutamine kasulik. Ühelt poolt raskendab see ELil talveks valmistuda ja annab Putinile täiendava hoovana võimaluse endale sobival hetkel maagaasi tarnimine täielikult lõpetada. Samuti ajab see üles maagaasi hinna, tuues niimoodi Venemaale rohkem kasu. Hinnanguliselt moodustab umbes kolmandiku maagaasi praegusest hinnast mure, et seda ei jätku. Kui aga maagaasi on omajagu, vähendab see ka ELi jaoks stiimulit otsustavalt tegutseda.

Nii on ka maagaasi tarbimise kärpimise algatus tekitanud vastupanu. Iseäranis on selle vastu need Euroopa riigid, kes ise kuigivõrd Vene maagaasi ei tarbi, nagu Hispaania ja Portugal, aga ka näiteks Poola, kelle kliimaministri Anna Moskwa sõnul ei tohi solidaarsusmehhanism kaasa tuua ühegi liikmesriigi energiajulgeoleku nõrgenemist. Hispaania ökoloogilise ülemineku minister Teresa Ribera aga torkas, et tema kaasmaalased pole energeetika vaatevinklist üle jõu elanud.

Peaaegu kõik riigid on võimalikuks maagaasi puuduseks valmistunud ja meie piirkonnas on maagaasi varud täiesti korralikud.