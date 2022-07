Maailm lihtsalt jõllitab Putinit

Aastane sõjapidamine Ukrainas maksab Venemaale umbkaudu 180 miljardit. See on kümme protsenti rahvatulust. Piisav, et pidada tapvat ja kurnavat sõda aina ebatäpsemaks muutuvate relvadega, püüdes pidevalt aega võita. Aega on vaja, et korrastada oma sõjaväge, uuendada mobilisatsioonisüsteemi, kontrollida üle, et kõik tuumaraketid oleksid töökorras ja lõhkepead toimiksid. Vaevalt, et nad saavad selles praegu väga kindlad olla. Saksamaa ambivalentsus ja Euroopa Liidu leebumine sanktsioonide suhtes on kõik nõrkuse märgid, mis annavad Venemaale aina rohkem aega, et küsida Iraanist droone ja muud sõjatehnikat, jätkata hiinlaste moosimist ja võita aega, et anda hagu oma üsna viletsate relvade ning moona tootmisele.