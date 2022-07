Avo-Rein Tereping ⟩ Ainult armastusest ei piisa, võimalused laste sünniks loob peretoetus

Koalitsioon on nüüd koos ja esialgu palju tüli tekitanud peretoetuste seaduseelnõu asjuski (mis oma sisu poolest on Eesti jaoks hädavajalik) sai lõpuks kokku lepitud.

On ju igale elementaarmatemaatikatki valdavale inimesele selge, et meie põhiseaduses riigi eesmärgiks seatud jätkusuutlik eesti rahva püsimine on võimalik vaid taastetasemele vastava sündimuskordaja puhul. Arvestades (sisse)rännet, võib see olla küll veidi väiksem, kuid sarnaselt füüsikaseadustega ei ole võimalik kujundada lokaalset demograafilist igiliikurit.