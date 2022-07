Erkki Koort ⟩ Kriisivalitsus käärib käiseid

Kui kõik läheb hästi, avaneb Kaja Kallase teisel, seekord kolmikliidu valitsuse ministritel võimalus haarata sarvist ning viia ellu koalitsioonilepingus sätestatu. Selleks on ümmarguselt 7 kuud ehk 230 päeva. Tegelikult on muidugi aega veelgi vähem, sest alguses on suvi ja uued ministrid hakkavad oma valdkonda alles sisse elama. See paneb ministeeriumitele muidugi päris korraliku surve, sest uued ministrid saabuvad oma lühiajalise perspektiiviga ning varasemad poliitilised valikud ning ettevalmistatud eelnõud ei pruugi sobida.