Jüri Luik: NATO annab vastulöögi esimestest meetritest peale

Eesti alaline esindaja NATO juures suursaadik Jüri Luik ütleb, et NATO on valmis Eestisse väga kiirelt vägesid juurde tooma. Eesti pole pidanud muutma oma kaitsepoliitika aluseid. Meie riigikaitse põhielemendid, iseseisev kaitsevõime, koostegutsemine ülejäänud NATOga, reservvägi, tugev eelhoiatus ja muu kujundati välja aastaid tagasi ja need on meid hästi teeninud.