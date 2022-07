JUHTKIRI ⟩ Eesti vajab tegusat kriisivalitsust ja pädevaid ministreid

Narva linn kuulutab täna suure tõenäosusega välja hädaolukorra, sest gaasihange ebaõnnestus pakkujate puuduse tõttu ja hädaolukord võimaldaks küttevajaduse katmiseks küsida luba muude energiakandjate kasutamiseks. Kuid küsimus ei ole üksnes Narvas. Hädaolukord on sisuliselt paratamatu nii Eestis kui ka kogu Euroopas.

Saksamaa on hoiatanud energiatõrke eest, sest Nord Stream on sel kuul plaanitud remondi jaoks sulgeda ega pruugi pärast enam avanedagi. See tähendab hinnašokki Saksamaa tarbijale ja ka kiiret majanduslangust. Lahendusi on vaja kiiresti, kuid energeetikas ei juhtu midagi kiiresti.

Eilsel valitsuse pressikonverentsil rääkis «energeetikaminister» Maris Lauri, kuidas õigesti aknaid toppida, et talvel sooja kokku hoida, samuti soovitas loobuda tubade ülekütmisest. Peaminister Kaja Kallas meenutas meie rohepöörde eesmärke, nagu mingit energiakriisi ei oleks tulemas, lootes olukorra lahendada nii, et kõrged hinnad viivad tarbimise madalaks ja see omakorda toob alla ka hinnad. Sest muud meetmed oleks sama hea kui kommunism. Selline on siis Eesti energeetikapoliitika.

Energiajulgeolek nõuab ka Eesti riigilt jõulisemat ja pragmaatilisemat sekkumist turgu. Küsimuses ei ole rohepöörde või kapitalismi ideaalide reetmine, vaid toimepidevuse tagamine.