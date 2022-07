JUHTKIRI ⟩ Õigeusu kiriku dilemma muutub pakiliseks

Kõik see ei tähenda, nagu poleks Eesti riigil ja ühiskonnal mingit võimalust mõjutada, kuidas õigeusk Eestis areneb. Nimelt on Eestis ka teine, meie oma Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK), mis allub Konstantinoopoli patriarhile. Paraku jääb ta paljude jaoks sedavõrd varju, et temast palju ei teata.

Samas on EAÕK potentsiaalne tähtsus Ukraina sõja tõttu tunduvalt kasvanud. Et suur osa Ukraina sõjapõgenikke on õigeusklikud, tuleb valida, kas venekeelse liturgiaga Moskvale alluv õigeusu kirik või eestimeelne EAÕK, mille koguduse liikmed enamikus eestlased ja suurem osa jumalateenistusigi eestikeelsed. Olukord on mõnevõrra sarnane ukrainlaste koolivaliku dilemmaga, ja kui lasta asjadel isevoolu teed minna, on karta, et parema puududes liitutakse venekeelse kogudusega.

Et sellist arengut vältida, on vaja aktiivselt teavitada ukraina pagulasi EAÕK koguduste asukohtadest ning EAÕK ise peaks püüdma pidada jumalateenistusi Ukraina põgenikele sobivas keeles. Loomulikult vajab see kõik niihästi inim- kui ka varalisi ressursse. Kuid küsimus on piisavalt kaalukas, et EAÕK arengut igakülgselt toetada nii ühiskondlikul kui ka riiklikul tasemel.