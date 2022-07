SUVEKUUMUS ⟩ Kuum ilm lajatatakse meile lagipähe kosmose piirilt

Et seda virvarri paremini ette kujutada, vaadake kodus suppi keetes seda aurutantsu, kui potilt kaane võtate. Pott kuuma söögipolisega on kui maailmameri ja selle kohal olev aur kui atmosfäär. Supiatmosfääri paremaks jälgimiseks suunake mõni valgusallikas küljelt õhuliikumist reetvatele lendlevatele veepiiskadele. Loomulikult ei saa supipotiga ennustada ei ilma ega kliimamuutusi, küll aga saate aimu, kui tundlikud ja muutlikud need on. Just see peakohal sahmerdav õhukiht toobki meile igapäise ilma.