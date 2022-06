Robert Bunder ⟩ Vabadusest on saanud klišee

Ometi on nüüd vaba maailm kriisis. Enam pole vaenlast, kelle vastu võidelda. Kõik põhivabadused on justkui tagatud ja kuna võitlus vabaduse eest tundub läbi olevat, on alustatud uusi võitlusi. Suures osas moodsas maailmas on (eba)jumalaks sotsiaalne heaolu ja õiglus. Riigi ülesandena nähakse teatud sotsiaalsete gruppide heaolu edendamist. Ja kuna täiuslik sotsiaalne õiglus ei ole võimalik, on toetatavad grupid alati kellegi valitud ja eelistatud. Riik on toitja ema, kes hoolitseb oma laste eest. Aga ainult enda omade eest. Ja lapsed vahetuvad vastavalt valitsevale ideoloogiale ja parteile. Ühel juhul on need pensionärid, teisel rahvusvähemused, kolmandal seksuaalvähemused. Ja selle kaudu toimub ühiskonnas kõigi sõda kõikide vastu. Pidev konflikt ja polariseerumine. Kõik tahavad osa saada riigi emalikust hoolitsusest.